В Петербурге беременную женщину с коронавирусом отключили от ИВЛ

Беременную петербурженку с диагнозом COVID-19 отключили от аппарата ИВЛ, она дышит самостоятельно. Об этом сообщил главврач больницы им.С.П.Боткина Денис Гусев в эфире "Первого канала".
Об улучшении в состоянии женщины сообщили 7 апреля.
Коронавирус у беременной диагностировали в начале апреля. Она находилась в "Родильном доме №16", после чего там приостановили прием пациентов.
По словам Гусева, в тяжелом состоянии в инфекционной больнице сейчас 16 человек.
Сегодня главный санитарный врач Петербурга ужесточила меры по борьбе с коронавирусом.
Фото: Pixabay
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