В Петербурге беременную женщину с коронавирусом отключили от ИВЛ

Ей стало лучше.

Беременную петербурженку с диагнозом COVID-19 отключили от аппарата ИВЛ, она дышит самостоятельно. Об этом сообщил главврач больницы им.С.П.Боткина Денис Гусев в эфире "Первого канала".

Об улучшении в состоянии женщины сообщили 7 апреля.

Коронавирус у беременной диагностировали в начале апреля. Она находилась в "Родильном доме №16", после чего там приостановили прием пациентов.

По словам Гусева, в тяжелом состоянии в инфекционной больнице сейчас 16 человек.

Сегодня главный санитарный врач Петербурга ужесточила меры по борьбе с коронавирусом.

Фото: Pixabay