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В Петербурге беременную женщину с коронавирусом отключили от ИВЛ
Сегодня, 22:55
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nadezhda_sib

В Петербурге беременную женщину с коронавирусом отключили от ИВЛ

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Ей стало лучше.

Беременную петербурженку с диагнозом COVID-19 отключили от аппарата ИВЛ, она дышит самостоятельно. Об этом сообщил главврач больницы им.С.П.Боткина Денис Гусев в эфире "Первого канала".

Об улучшении в состоянии женщины сообщили 7 апреля. 

Коронавирус у беременной диагностировали в начале апреля. Она находилась в "Родильном доме №16", после чего там приостановили прием пациентов.

По словам Гусева, в тяжелом состоянии в инфекционной больнице сейчас 16 человек. 

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Фото: Pixabay

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Степанов Даня
Сегодня 23:28

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