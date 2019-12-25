Водитель "Мерседеса" угрожал оператору АЗС ножом и забрал жвачку

Злоумышленник ушел со словами: "Живи".

Оператор АЗС на Лиговском проспекте обратилась в полицию с сообщением о кражи жевательной резинки. Перед этим неизвестный на "Мерседесе" угрожал ей ножом. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение на номер экстренных служб "112" поступило 1-го марта. По словам 54-летней заявительницы, в четвертом часу ночи в здание АЗС зашел мужчина. Он купил мороженое и был недоволен тем, что на автозаправочной станции все так дорого. Далее последовала нецензурная брань. Неизвестный достал нож и положил его на прилавок. Водитель поставил оператору ультиматум: либо она "отдаст ему все", либо он "ее порежет". Затем злоумышленник взял коробку жвачек, но они упали. Мужчина взял не менее одной резинки, забрал нож, после произнес: "Живи, видно, добрая" и скрылся на своей машине.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что нетрезвый клиент с пистолетом рассек лицо бармену в баре на Итальянской.

Фото: Pixabay