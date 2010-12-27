Петербуржец потребовал 1 млн евро за содействие в изменении меры пресечения

Мошенника поймали правоохранители во время передачи муляжа денег.

В Петербурге арестовали мошенника, который хотел получить 1 млн евро за содействие в изменении меры пресечения. Мужчина вымогал деньги у отца заключенного под стражу друга. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчину задержали во время передачи муляжа денег. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Выборгский районный суд Петербурга посадил обвиняемого под домашний арест.

Ранее мы писали, что петербуржца осудили на 10 лет за жестокое убийство сестры.

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