Петербуржца осудили на 10 лет за жестокое убийство сестры

Петербуржца, который убил свою сестру, а затем сжег квартиру вместе с ее трупом, осудили на 10 лет. Соообщили в прокуратуре города.
С учетом позиции государственного обвинения, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления им назначил ему наказание на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима
сообщают в ведомстве
Напомним, что зимой этого года Иван Канаев поругался со своей сестрой. В ответ на претензии брат ударил сестру кухонным ножом в шею. Женщина умиерла на месте.
Чтобы замести улики Канаев поджег квартиру и избавился от одежды на которой остались кровавые пятна.
Один из жильцов соседнего дома, почувствовав запах гари, вышел на балкон, откуда он увидел, как неизвестный ему мужчина остановился и несколько минут смотрел в сторону дома, из окна второго этажа которого шел дым
рассказывают в прокуратур
Канаев вытер руки об снег и ушел. Вскоре следователи неподалеку от этого места обнаружили орудие преступления.
Ранее мы писали о том, что в Петербурге задержали знаменитого владельца желтого "Хаммера" по подозрению в растлении малолетних.
Фото: Pixabay