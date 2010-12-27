Петербуржца осудили на 10 лет за жестокое убийство сестры

Мужчина, пытаясь скрыть улики, поджег квартиру.

Петербуржца, который убил свою сестру, а затем сжег квартиру вместе с ее трупом, осудили на 10 лет. Соообщили в прокуратуре города.

С учетом позиции государственного обвинения, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления им назначил ему наказание на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима сообщают в ведомстве

Напомним, что зимой этого года Иван Канаев поругался со своей сестрой. В ответ на претензии брат ударил сестру кухонным ножом в шею. Женщина умиерла на месте.

Чтобы замести улики Канаев поджег квартиру и избавился от одежды на которой остались кровавые пятна.

Один из жильцов соседнего дома, почувствовав запах гари, вышел на балкон, откуда он увидел, как неизвестный ему мужчина остановился и несколько минут смотрел в сторону дома, из окна второго этажа которого шел дым рассказывают в прокуратур

Канаев вытер руки об снег и ушел. Вскоре следователи неподалеку от этого места обнаружили орудие преступления.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге задержали знаменитого владельца желтого "Хаммера" по подозрению в растлении малолетних.

Фото: Pixabay