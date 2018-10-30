Из петербургской "Пальмы" эвакуировали людей после сообщения о бомбе

Организаторы фестиваля пожаловались на действия полиции.

Правоохранительные органы в понедельник, 29 октября, проверяли особняк общества "Пальма". Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", причиной для приезда полиции стал анонимное предупреждение о бомбе.

Известно, что звонок в службу "112" поступил с мобильного телефона в 20:19. Мужской голос заявил, что заведение "Пальма" заминировано. Чтобы проверить безопасность клуба, оперативники эвакуировали от туда 200 человек. Осмотр производился до 22 часов. Взрывоопасных предметов найдено не было.

Полиция установила номер телефонного террориста. Удалось установить и его адрес прописки, но по факту выяснилось, что указанной в регистрации квартиры в доме не существует.

Стоит отметить, что в помещении проводится нашумевший ЛГБТ-фестиваль "Бок о бок". Организаторы мероприятия сообщили Piter.tv, что даже после того, как здание осмотрели, полиция препятствовала продолжению показа:

Когда зрители вновь подошли к зданию, полицейские угрожали ОМОНом, требовали от площадки отменить показ и закрыть помещение. Когда организаторы вернулись на площадку, никаких следственных мероприятий там не проводилось. После ухода организаторов полицейские уехали. Также у нас есть видеозаписи, на которых полицейский Жуков угрожал зрителям.Мы расцениваем действия полиции как срыв мероприятия. Организаторы фестиваля "Бок о бок"

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербуржец хотел взорвать воображаемую бомбу на Обводном канале.

Видео: YouTube / ЛГБТ-кинофестиваль Бок о Бок