В Петербурге "Приют комедианта" разорвет занавес на кусочки и отправит зрителям

Они достанутся самым преданным поклонникам творческой площадки.

В пятницу, 18 февраля, стало известно, что в театре "Приют комедианта" разорвут театральный занавес. Так труппа решила отметить 35-летие. Художественная акция заменит празднование.

Полотно разрежут на маленькие фрагменты и вложат в открытки. Они достанутся самым преданным поклонникам творческой площадки — участникам программы лояльности и тем зрителям, которые за последние два года чаще всего приобретали билеты на спектакли по интернету, указывая один и тот же адрес электронной почты.

Сообщается, что в течение сезона зрителям будут рассказывать об истории коллектива и закулисной жизни в социальных сетях.

С мая 2000 года — это первый в России государственный репертуарный театр без постоянной труппы.

Фото: pexels

