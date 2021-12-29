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В Петербурге "Приют комедианта" разорвет занавес на кусочки и отправит зрителям
Сегодня, 21:24
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В Петербурге "Приют комедианта" разорвет занавес на кусочки и отправит зрителям

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Они достанутся самым преданным поклонникам творческой площадки.

В пятницу, 18 февраля, стало известно, что в театре "Приют комедианта" разорвут театральный занавес. Так труппа решила отметить 35-летие. Художественная акция заменит празднование. 

Полотно разрежут на маленькие фрагменты и вложат в открытки. Они достанутся самым преданным поклонникам творческой площадки — участникам программы лояльности и тем зрителям, которые за последние два года чаще всего приобретали билеты на спектакли по интернету, указывая один и тот же адрес электронной почты.

Сообщается, что в течение сезона зрителям будут рассказывать об истории коллектива и закулисной жизни в социальных сетях. 
С мая 2000 года — это первый в России государственный репертуарный театр без постоянной труппы.

Фото: pexels
 

Теги: занавес, приют комедианта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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