В Петербурге запустили "Чижика" в тестовом режиме

Вице-губернатор Санкт-Петербурга оценил лично готовность нового трамвая "Чижик".

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в первый день весны трамвай "Чижик" официально начал работу в тестовом режиме. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Албин на своей странице во "ВКонтакте".

Уже 7 марта частный трамвай "Чижик" начнет перевозить пассажиров. В течение марта проезд в частном трамвае будет для всех бесплатным. Игорь Албин

Кроме того, Албин лично "опробовал" новый трамвай и сообщил, что транспорт готов к сдаче. Также, вице-губернатор указал на некоторые недостатки. Он отметил, что нужно завершить работы на посадочных платформах, а также произвести уборку строительного мусора по всей протяженности маршрута и обеспечить зимнее благоустройство территории.

Видео: "ВК" - Игорь Албин