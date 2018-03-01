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В Петербурге запустили "Чижика" в тестовом режиме

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга оценил лично готовность нового трамвая "Чижик".

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в первый день весны трамвай "Чижик" официально начал работу в тестовом режиме. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Албин на своей странице во "ВКонтакте".

Уже 7 марта частный трамвай "Чижик" начнет перевозить пассажиров. В течение марта проезд в частном трамвае будет для всех бесплатным.

Игорь Албин

Кроме того, Албин лично "опробовал" новый трамвай и сообщил, что транспорт готов к сдаче. Также, вице-губернатор указал на некоторые недостатки. Он отметил, что нужно завершить работы на посадочных платформах, а также произвести уборку строительного мусора по всей протяженности маршрута и обеспечить зимнее благоустройство территории.  

Видео: "ВК" - Игорь Албин

 

Теги: албин , новости петербург , новости спб , петербург , трамвай чижик , чижик видео
Категории: Лента новостей Новости СПб

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