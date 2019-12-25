  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 4% горожан заболели коронавирусом
Сегодня, 14:25
82
IRINA_CHALKINA

В Петербурге 4% горожан заболели коронавирусом

0 0

С начала пандемии в России зафиксировали 2 933 753 случая заражения коронавирусом.

В Северной столице с начала пандемии коронавирусом заболели 4% петербуржцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Ивестно, что с начала пандемии  в России зафиксировали 2 933 753 заболевания коронавирусом. По оценкам экспертов, в Москве COVID-19 заболело 6% населения. В Петербурге зафиксировали 212 074 случая заражения. 

Напомним, что за последние сутки в Петербурге выявили 3749 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 224.

Ранее мы сообщали о том, что новогодние праздники могут привести к взрывному росту больных COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии