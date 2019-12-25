В Петербурге 4% горожан заболели коронавирусом

С начала пандемии в России зафиксировали 2 933 753 случая заражения коронавирусом.

В Северной столице с начала пандемии коронавирусом заболели 4% петербуржцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Ивестно, что с начала пандемии в России зафиксировали 2 933 753 заболевания коронавирусом. По оценкам экспертов, в Москве COVID-19 заболело 6% населения. В Петербурге зафиксировали 212 074 случая заражения.

Напомним, что за последние сутки в Петербурге выявили 3749 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 224.

Ранее мы сообщали о том, что новогодние праздники могут привести к взрывному росту больных COVID-19.

Фото: Piter.tv