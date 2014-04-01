В Петербурге 1 апреля температура воздуха поднимется до +7

В четверг, 1 апреля, ожидается теплая погода без существенных осадков, сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Температура воздуха ночью опустится до -1 градуса, а днем поднимется до +7 градусов. Однако из-за западного, северо-западного умеренного ветра может быть холоднее.
На следующий день, в пятницу, синоптики предупредили о дожде и слабом ветре. Кроме того, ночью и утром ожидается гололедица.
Ранее мы писали, что в последний день марта в Петербурге идут дожди.
Фото: Piter.TV
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