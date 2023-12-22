  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 18 января откроется выставка "Флот для блокадного Ленинграда"
Сегодня, 11:32
71
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 18 января откроется выставка "Флот для блокадного Ленинграда"

0 0

Мультимедийная часть выставки представит уникальные видеоматериалы с затонувших кораблей.

В Петербурге откроется выставка "Флот для блокадного Ленинграда". Экспозиция будет расположена в Музее военно-морской славы. Проект посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Открытие запланировано на 18 января. Выставка включает семь тематических зон. Они расскажут о вкладе флота в жизнь осажденного города. Здесь можно найти редкие архивные документы, недавно рассекреченные музейные предметы, артефакты и редкая фотохроника.

Мультимедийная часть выставки представит уникальные видеоматериалы с затонувших кораблей. Горожане увидят памятники военно-морской славы.
 
Выставка будет работать в течение трех месяцев. Вход свободный.

Ранее на Piter.tv: подарочное издание "80 фактов о блокаде" выпустили в Петербурге.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: блокада ленинграда, выставка, флот для блокадного ленинграда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии