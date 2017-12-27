Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге задержали новогоднего угонщика
Сегодня, 11:30
0
Shdaria
689

В Петербурге задержали новогоднего угонщика

0
 
 

В Санкт-Петербурге поймали угонщика по горячим следам.

В Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже автомобиля в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
 
2 декабря в полицию поступило заявление о том, что в новогоднюю ночь была совершена кража автомобиля Opel, который был припаркован на Кузнецовской улице. По данному хищению было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". В процессе оперативно-разыскных мероприятий правоохранительные органы установили, что преступление было совершено 34-летним мужчиной.
 
Вкоре злоумышленника удалось задержать. 
Теги: нашли угонщика , новости петербург , новости спб , петербург , угонщик
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5