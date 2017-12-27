В Петербурге задержали новогоднего угонщика

В Санкт-Петербурге поймали угонщика по горячим следам.

В Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже автомобиля в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

2 декабря в полицию поступило заявление о том, что в новогоднюю ночь была совершена кража автомобиля Opel, который был припаркован на Кузнецовской улице. По данному хищению было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". В процессе оперативно-разыскных мероприятий правоохранительные органы установили, что преступление было совершено 34-летним мужчиной.

Вкоре злоумышленника удалось задержать.