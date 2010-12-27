Шарлотта Генсбур впервые выступила в России

Певица уже успела посотрудничать с группой Air, Беком, Джарвисом Кокером, продюсером Radiohead Найджелом Годричем и Полом Маккартни.

Во вторник, 2 июля, в Петербурге выступила актриса и певица - Шарлотта Генсбур. Piter.TV делится эксклюзивными кадрами с концерта певицы.

Выступление прошло на острове Новая Голландия. Наш корреспондент рассказал, что на концерт Шарлотты пришли сотни петербуржцев. Дива выступила в Петербурге с материалом с альбома, который в 2017 году был признан изданиями Pitchfork, The Guardian, The Independent как одна из лучших записей года.

Известно, что 4 июля дива посетит с концертом Москву.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Роднянский представит на VK Fest триллер Николая Хомерики "Девятая".

Фото: Piter.TV