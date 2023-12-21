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В Петербург привезли детей из Курской области

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Дети посетят музеи и театры.

Сегодня, 17 августа, в Петербург прибыли дети из Курской области. В Северную столицу привезли 199 детей и 20 сопровождающих. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. 

Петербург подготовил для гостей обширную программу. Дети примут участие в мастер-классах, побывают на экскурсиях и в театрах, пройдут оздоровительные мероприятия.

Обязательно покажем им красоту Петербурга, чтобы у каждого остались теплые воспоминания о городе и наших жителях с огромным сердцем.

Губернатор Петербурга

Ранее мы писали, что на Западе сделали тревожное заявление о ситуации под Курском.

Видео: Telegram / Правительство Петербурга

Теги: дети из курской области
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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