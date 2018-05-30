В Петербург приехала новая уборочная техника

Техника может работать как в зимнее, так и в летнее время.

В Петербург доставили девять уборочных машин калужского производства. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

Техника может работать как в зимнее, так и в летнее время. По словам Повелия, она обладает высочайшей маневренностью — шарнирно-сочленённая рама позволяет машинам буквально "заламываться" и совершать повороты почти на 90 градусов.

Вакуумные подметально-уборочные машины ВКМ 2020 выполняют поливомоечные, снегоочистительные, подметально-уборочные работы и распределяют антигололёдные реагенты. Комбинированные дорожные машины могут оснащаться различным навесным оборудованием, способны выполнять функции как самосвала, так и уборочной техники.

Фото: piter.tv

