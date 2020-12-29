В Петербург прибыли 20 тыс. доз вакцины "Спутник V"

Количество пунктов вакцинации планируют увеличить до 100.

В среду, 13 января, в Петербург поступило 20 тысяч доз вакцины "Спутник V". В течение января должна быть еще одна поставка в объеме 68 тыс. доз. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

На данный момент в городе работают 70 прививочных пунктов. Сделать прививку можно только по предварительной записи. Несколько дней назад сообщалось о том, что запись на вакцинацию временно приостановлена из-за того, однако после поставки новой партии, по всей видимости, возобновится вновь. Количество пунктов хотят увеличить до 100.

На данный момент от коронавируса привились более 15 тысяч человек. Из них полностью закончили цикл 630 горожан. Напомним, что для выработки иммунитета требуется сделать две инъекции. Прежде всего вакцинируются медики, социальные работники, учителя, силовики, сотрудники СМИ, люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями. По мере поступления вакцины перечень категорий граждан будет расширяться.

Фото: Piter.TV