В Петербург прибыл передвижной музей "Поезд Победы"

Этот поезд проведет 36 дней в дороге.

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что в Петербург прибыл уникальные поезд-музей "Поезд Победы". Об этом сообщают Невские новости.

Градоначальник сравнил соответствующий поезд с "машиной времени". "Поезд Победы" — иммерсивная историко-художественная передвижная выставка. В поезде имеются восемь составных вагонов с композициями военных лет. По словам авторов выставки, посетители смогут буквально погрузиться в тот день.

Поезд проведет в пути 36 дней. Выставка открыта для посещения организованными группами.

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