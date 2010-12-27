В Петербург не пустили 54 тонны скумбрии из Китая

Коробки с продукцией были порваны и обмотаны скотчем.

В морском порту Петербурга ветконтроль не пропустил импортную продукцию в город. Так специалисты не разрешили ввезти две партии свежемороженой скумбрии общим весом в 54 тонны. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Рыбу привезли из китайской провинции Чжэцзян с предприятия Zhejiang Xinhuaxin Food Co., Ltd. При осмотре груза специалисты заметили нарушения ветеринарно-санитарных условий при перевозке продуктов. Коробки были порваны и просто обмотаны скотчем

Составлены протоколы об административном нарушении, ввоз скумбрии временно приостановлен.

Ранее в Петербург из Бразилии прибыл арахис с личинками.

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