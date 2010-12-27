В Петербург из Бразилии прибыл арахис с личинками

Груз оказался заражен не карантинной сухофруктовой огневкой.

Россельхознадзор Санкт-Петербурга обнаружил живых насекомых в партии арахиса из Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Сотрудники проверка осмотрели груз в порту города на Неве. Во время проверки партии весом 50 тонн, специалисты обнаружили личинки и куколки насекомых. После исследования стало известно,что груз оказался заражен не карантинной сухофруктовой огневкой. По правилам Евразийского экономического союза арахис обеззаражат, а после либо вернут обратно, либо уничтожат.



Ранее специалисты Россельхознадзора вернули в Китай более 40 тонн креветок, оказывшихся продуктом аквакультуры.

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