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В Петербург из Бразилии прибыл арахис с личинками
Сегодня, 13:30
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Rybka123

В Петербург из Бразилии прибыл арахис с личинками

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Груз оказался заражен не карантинной сухофруктовой огневкой.

Россельхознадзор Санкт-Петербурга обнаружил живых насекомых в партии арахиса из Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники проверка осмотрели груз в порту города на Неве. Во время проверки партии весом 50 тонн, специалисты обнаружили личинки и куколки насекомых. После исследования стало известно,что груз оказался заражен не карантинной сухофруктовой огневкой. По правилам Евразийского экономического союза арахис обеззаражат, а после либо вернут обратно, либо уничтожат.

Ранее специалисты Россельхознадзора вернули в Китай более 40 тонн креветок, оказывшихся продуктом аквакультуры.
Фото: pixabay.com

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Теги: большой морской порт санкт-петербурга, бразилия, импорт, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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