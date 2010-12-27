Почти 40 тонн креветок отправили из Петербурга обратно в Китай

Продукция не соответствует ветеринарному законодательству.

Россельхознадзор Санкт-Петербурга вернул в Китай более 40 тонн креветок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверки двух партий, каждая из которых весит 21 тонну, выяснили, что это продукция аквакультуры. Согласно указанию Россельхознадзора ранее введённые временные ограничения на поставку в Российскую Федерацию китайской продукции отменены за исключением продукции аквакультуры.

А так как это является нарушением ветеринарного законодательства, всю партию решили отправить обратно в Китай.

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