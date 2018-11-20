Партию марокканских апельсинов не пустили в Петербург из-за личинок плодовых мух

В морском порту Петербурга обеззаразили 121 тонну свежих фруктов.

В морской порт Петербурга прибыл крупный груз марокканских апельсинов, в которых нашли живые личинки плодовых мух. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Уточняется, что личинки средиземноморской плодовой мухи оккупировали 121 тонну свежих апельсинов. Фрукты прибыли из Королевства Марокко.

Чтобы не допустить проникновение карантинного вредителя на территорию города, партию цитрусовых обеззаразили.

Ранее мы писали, что Россельхознадзор отправил обратно в Марокко 75 тонн зараженных томатов.

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