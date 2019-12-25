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В Петербург не пустили 18 тонн зараженной клубники
Сегодня, 12:10
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В Петербург не пустили 18 тонн зараженной клубники

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Ягоды оказались заражены возбудителем антракноза земляники.

Россельхознадзор не пустил в Петербург 18 тонн клубники с признаками заражения ягод. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Свежая клубника прибыла из Сербии. Лабораторные исследования подтвердили подозрения специалистов: ягоды оказались заражены возбудителем антракноза земляники. Это заболевание поражает более сорока видов бобовых, овощных, фруктовых растений. Груз направлялся в адрес петербургской оптовой компании.

В итоге выпуск клубники на территорию РФ был запрещен. 

В мае 10 тонн мюсли отправили из Петербурга в Китай.

Фото: Россельхознадзор

Теги: клубника, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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