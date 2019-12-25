В Петербург не пустили 18 тонн зараженной клубники

Россельхознадзор не пустил в Петербург 18 тонн клубники с признаками заражения ягод. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Свежая клубника прибыла из Сербии. Лабораторные исследования подтвердили подозрения специалистов: ягоды оказались заражены возбудителем антракноза земляники. Это заболевание поражает более сорока видов бобовых, овощных, фруктовых растений. Груз направлялся в адрес петербургской оптовой компании.
В итоге выпуск клубники на территорию РФ был запрещен.
В мае 10 тонн мюсли отправили из Петербурга в Китай.
Фото: Россельхознадзор
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