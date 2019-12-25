В Петербург доставили очередную партию вакцины "Спутник V"

В ближайшие дни вакцины доставят в городские поликлиники.

На центральную фармацевтическую базу в Петербурге прибыла новая партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") в количестве 225 600 комплектов доз. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. В ближайшие дни вакцины доставят в городские поликлиники.

Эффективность вакцины составляет 97,6%. В основе вакцины использован аденовирусный вектор со встроенным в него фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, кодирующий информацию о структуре S-белка шипа вируса. Её рекомендуют лицам, достигшим совершеннолетия, и кормящим женщинам.

Впереди – новогодние праздники и зимние каникулы. Чтобы провести их без новых ограничительных мер, нужно не допустить роста заболеваемости. Для этого необходимо привить как можно больше людей. Александр Беглов, губернатор Петербурга

При этом в Ленобласти не станут вводить антиковдные ограничения перед Новым годом.

Фото: pexels.com