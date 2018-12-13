В Песочном подросток обокрал родную мать на 700 тысяч рублей

Родителям мальчик оставил записку: « Я уехал жить в кайф!»

В Прокуратуру Ленинградской области обратилась женщина с заявлением о пропаже сына и всех ювелирных украшений. Об этом сообщает "Фонтанка"

По предварительным данным, мальчик сбежал из дома и оставил записку родителям, в которой сообщил, что "уехал жить в кайф". Правоохранительные органы посетили место происшествия, оценили пропажу в размере 700 тысяч рублей и сразу начали розыск злоумышленника. Мать обратилась к сотрудникам органов с просьбой наказать своего сына в соответствии с законодательством. Полиция быстро задержала нарушителя. Все драгоценности мальчик спрятал в рюкзаке, который беглец оставил у забора дома.

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Фото: fazarosta.com