В Песочном подросток обокрал родную мать на 700 тысяч рублей

В Прокуратуру Ленинградской области обратилась женщина с заявлением о пропаже сына и всех ювелирных украшений. Об этом сообщает "Фонтанка"
По предварительным данным, мальчик сбежал из дома и оставил записку родителям, в которой сообщил, что "уехал жить в кайф". Правоохранительные органы посетили место происшествия, оценили пропажу в размере 700 тысяч рублей и сразу начали розыск злоумышленника. Мать обратилась к сотрудникам органов с просьбой наказать своего сына в соответствии с законодательством. Полиция быстро задержала нарушителя. Все драгоценности мальчик спрятал в рюкзаке, который беглец оставил у забора дома.
Ранее на Piter TV мы сообщали о том, что Глава Минюста прокомментировал вечеринку ПМЮФ на Рубинштейна. Юристы решили покинуть улицу, чтобы не провоцировать местных жителей.
Фото: fazarosta.com
Обсуждение ( 0 )