В Пентагоне заявили, что помощь США Тайваню не влияет на военную поддержку Украины

Ллойд Остин рассказал о военной поддержке ВСУ и Тайваня.

Военная помощь, оказываемая тайваньской администрации со стороны американских властей, никак не влияет на ту поддержку, которую Вашингтон и Пентагон предоставляют киевскому режиму. Соответствующей информацией с журналистами поделился глава министерства по обороне США Ллойд Остин, выступая по завершению переговоров в формате "два на два" с коллегой из Австралии Ричардом Марлзом, государственным секретарем Энтони Блинкеном и министром по иностранным делам Австралии Пенни Вонг. Один из корреспондентов на мероприятии задал вопрос о том, не обеспокоены ли в Белом доме то, что отправка Тайваню средств противовоздушной обороны может сказаться на тех поставках, которые осуществляются для Вооруженных сил Украины.

Если отвечать коротко, то нет, - ответил глава Пентагона. - Нет никаких изменений в сравнении с тем, что мы делали ранее. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Ллойд Остин подчеркнул, что Вашингтону важно использовать все доступные механизмы для предоставления помощи тайваньской администрации.

Австралия рассчитывает на помощь США в производстве ракет.

Фото и видео: YouTube / Defense Now