Австралия рассчитывает на помощь США в производстве ракет

Ричард Марлз рассказал о сотрудничестве с США в военном плане.

Австралия рассчитывает в ближайшие годы на американскую поддержку в производстве ракет. Соответствующее заявление в ходе выступления на совместной пресс-конференции с коллегами из США сделал местный министр по обороне Ричард Марлз. Чиновник вышел к журналистам по завершению переговоров, проводимых в формате "два на два". В мероприятии также приняли участие шеф Пентагона Ллойд Остин, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр по иностранным делам Австралии Пенн Вонг.

Мы надеемся, что в течение двух лет будет начато производство ракет в Австралии в рамках построения коллективной промышленной базы двух наших стран. Ричард Марлз, глава Минобороны Австралии

Ричард Марлз уточнил, что Канберра и Вашингтон приняли обязательства по усилению военного присутствия американских сил на северных базах Австралии. Дополнительно будет увеличено количество морских патрулей и разведывательных самолетов в регионе, число заходов американских атомных подводных лодок в территориальные воды Австралии.

В США заявили, что контактируют с РФ по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now