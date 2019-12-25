Военное ведомство США поставило киеву боеприпасы от компании AeroVironment.

В Пентагоне сообщили об отправке на Украину барражирующих снарядов Switchblade. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. По данным чиновника, Вашингтон в качестве военной помощи уже отправил Киеву сотню экземпляров такого вооружения производства местной компании AeroVironment. Спикер не стал пояснять на регулярном брифинге о том, какие именно модификации дронов поставляются в регион.

Мы уже направили 100 беспилотников Switchblade из наших запасов. Вскоре они будут на Украине, если еще не были доставлены к этому моменту. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Кирби не исключил того, что Киеву могут быть предоставлены варианты Switchblade-600, предназначенные для ликвидирования танков и бронетехники противника. Более легкая модификация Switchblade-300 необходима военнослужащим для нанесения высокоточных ударов по личному составу врагов. В Пентагоне пояснили, что специалисты "в течение пары дней" подготовили небольшую группу украинских коллег к использованию Switchblade. Эти иностранные военные находились на территории США еще с осени прошлого года. Вскоре они должны отправиться домой, чтобы обучать полученным навыкам соотечественников.

Пентагон не хочет изменить стратегию применения ядерного оружия.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

