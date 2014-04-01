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Пентагон не хочет изменить стратегию применения ядерного оружия
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Пентагон не хочет изменить стратегию применения ядерного оружия

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Джон Кирби рассказал, что в США не видят угрожающих шагов со стороны РФ.

Пентагон не видел действий РФ, требующих изменить стратегию применения ядерного оружия. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами в американском оборонном ведомстве сообщил официальный представитель Джон Кирби. Чиновник пояснил прессе, что российская сторона на данный момент не предпринимает каких-либо шагов или действий, которые могут заставить Вашингтон поменять свою политику по вопросу применения атомного арсенала.

Они не дают нам каких-либо сигналов относительно стратегии применения ядерного оружия. Все, что я могу сказать, мы не видели ничего такого с точки зрения стратегии применения ядерного оружия, что требовало бы изменений с нашей стороны.

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Ранее российский лидер Владимир Путин отдал приказ о переводе сил сдерживания Министерства по обороне РФ на особый режим несения боевого дежурства. Такая мера применяется в качестве ответа на агрессивные высказывания высших должностных лиц ведущих стран из НАТО.

Пентагон пока не планирует ротацию подразделений ВС США в Польше и Средиземном море.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

Теги: джон кирби, пентагон, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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