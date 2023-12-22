В Пентагоне сообщили, что возвращение Турции в программу по F-35 не стоит на повестке дня

В Минобороны США прокомментировали слова Нуланд о такой возможности.

Возвращение Турции в программу по истребителям пятого поколения F-35 не стоит на повестке дня. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

По его словам, он видел комментарий госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, которая заявила о готовности Вашингтона вернуть Анкару в программу по F-35. Она подчеркнула, что прежде необходимо решить вопрос с российскими ЗРК С-400, которые приобрела Турция.

Сейчас эта тема не находится на повестке дня. Патрик Райдер, пресс-секретарь Минобороны США

Ранее Пентагон назвал число уничтоженных в Йемене ракетных установок и ракет.

Видео: YouTube / Yahoo Finance