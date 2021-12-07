Джон Кирби оценил ситуацию. которая произошла 3 декабря над Черным морем.

В Пентагоне не увидели угрозы борту "Аэрофлота" со стороны самолета-разведчика США. Об этом на регулярном брифинге с журналистами рассказал официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. Чиновник не думает, что воздушный борт мешал пассажирскому лайнеру в небе над акваторией Черного моря.

Такого риска не было…не совершал каких-либо небезопасных или непрофессиональных маневров…данная ситуация была просто разрешена при помощи рутинных процедур со стороны представителей контроля воздушного движения. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что 3 декабря Национальный центр управления российской обороной сообщил, что истребители Су-27 и Су-30 были подняты в воздух для сопровождения стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США. а также разведывательного борта CL-600 ARTEMIS сухопутных войск США над черноморским регионом. Также экипаж самолета компании "Аэрофлот", выполняющий рейс "Тель-Авив - Москва" получил команду о необходимости смены эшелона. Это решение было связано с тем, что его траекторию пересекли иностранцы.

В Пентагоне не увидели угрозы борту "Аэрофлота" со стороны самолета-разведчика США.



Фото и видео: YouTube / NowThis News