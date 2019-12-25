Адмирал ВМС США оценил действия военных России во время операции по сопровождению иностранных судов и самолетов.

В Пентагоне назвали перехваты РФ самолетов и кораблей США безопасными и профессиональными. Такое заявление на онлайн-брифинге Мемориального фонда ВМС США сделал адмирал Роберт Берк. Командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке прокомментировал действия Минобороны РФ в Черном море в отношении сопровождения средств Вашингтона и НАТО. При этом он не исключил, что русские поддевают американцев для того, чтобы те первыми выстрелили. Но в ВМС заметили, что не будут этого делать, если не имеет место провокация.

Эти взаимодействия являются безопасными и профессиональными, несмотря на то что нацелены на устрашение. Когда ударный самолет пролетает прямо над эсминцем на высоте 100 футов (30 метров), командир на свой страх и риск решает, готовится тот атаковать или нет. Роберт Берк, адмирал США

В США уточнили, что риск возникновения "инцидентов" достаточно высок. При этом адмирал не просит своих людей принимать "первый удар в челюсть". Берк считает, что тактический риск может обернуться для стран стратегической проблемой при условиях возросшей в акваториях военной активности.

В Пентагоне не могут связать проявления "гаванского синдрома" в Вене с РФ.

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