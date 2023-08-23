В Пентагоне дезавуировали заявления "представителя ведомства" о Маске

Патрик Райдер прокомментировал материл из The New Yorker.

Американское оборонное ведомство не уполномочивало своих представителей делать официальные заявления о сотрудничестве с владельцем компании SpaceX Илоном Маском. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что сведения, опубликованные в статье The New Yorker, не отражают позицию военного ведомства.

В Министерстве работает множество людей. Я не знаю, кто это, я не знаю, существует ли этот человек на самом деле. Я не буду ставить под сомнение работу этого конкретного корреспондента. Но я могу сказать, стоя за своим подиумом, что сказанное - это не наша политика. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что 17 августа в журнале The New Yorker была опубликована статья о сотрудничестве Пентагона с Илоном Маском по поставкам и обеспечению работы системы связи SpaceX на территории Украины. В статье авторы говорили о том, что американский предприниматель осеньют 2022 года угрожал отключить средства SpaceX. Журналисты пояснили, что из-за этого заместителю министра обороны по политическим вопросам Колину Колу пришлось проводить с бизнесменом телефонные переговоры для того, чтобы отговорить от этого шага.

Пентагон не ответил о допуске Маска к тайнам после скандала с наркотиками.

Фото и видео: YouTube / Defense Now