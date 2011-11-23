В Павловском музее-заповеднике реставраторы нашли старинный веер

Историческая находка попалась специалистам, когда они реставрировали туалетный сервиз.

В Павловском музее-заповеднике реставраторы обнаружили старинный веер. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Историческая находка попалась специалистам, когда они реставрировали туалетный сервиз. Веер использовался для защиты от жара камина.

Под столешницей французского столика, на котором хранился фарфоровый сервиз, мастера нашли восьмиугольный веер с ручкой из красного дерева. Пресс-служба правительства Петербурга

В коллекции музея было всего два таких веера. Они относятся к 1824 году. Ученые выяснили, что найденный предмет один из них.

Фото: Телеграм / Правительство Петербурга