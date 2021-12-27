В Павловске заметили страуса на прогулке в полном одиночестве

Страус перегородил дорогу автомобилисту на Звериницкой улице в Павловске. Сообщение о необычной встрече появилось 26 февраля в группе "Питер | Читай Пиши Люби" в "ВКонтакте".
Птица была без сопровождения.
Гордый птиц вальяжно прогуливался по проезжей части, радуя автомобилистов.
подписал фото автор.
Он отметил, что, по словам местных жителей, страус живет по соседству. Ранее его видели и другие автомобилисты. Хозяйка разрешает птице гулять рядом с домом.
Фото: ВКонтакте / Питер | Читай Пиши Люби
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