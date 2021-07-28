В Орловской области полицией задержаны трое иностранцев, оформлявших банковские карты по подложным паспортам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По данным следствия, банковские карты оформлялись с целью передать третьим лицам для дальнейшего обналичивания добытых преступным путем денежных средств. У злоумышленников изъяли два десятка поддельных иностранных паспортов и миграционных карт. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Сахалине задержали совершивших разбой ради 130 литров красной икры и бензогенератора.
Видео: УМВД по Орловской области
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