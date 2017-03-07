Материальный ущерб от их действий составил 665 тысяч рублей.

В Сахалине задержали совершивших разбой ради 130 литров красной икры и бензогенератора. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, мужчины пробрались на территорию предприятия в селе Стародубском, напали на сторожа, после чего проникли в цех и похитили оттуда морепродукты. Злоумышленники покинули место, попутно прихватив с собой бензогенератор. Материальный ущерб от их действий составил 665 тысяч рублей. Подозреваемых задержали оперативники при силовой поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: УМВД России по Сахалинской области