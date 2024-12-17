В Ростовской области возбудили дела после нападения на девушку и подростка

Задержан подозреваемый в двух криминальных эпизодах.

Российские следственные органы возбудили уголовные дела по факту нападения на девушку и подростка, произошедшие на территории Ростовской области. В настоящее время злоумышленнику инкриминируют покушение на убийство (по части 1 статьи 105 УК РФ). Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета. Правоохранительные органы уточнили, что 16 декабря 2024 года в Ворошиловском районе мужчина зашёл в подъезд многоквартирного дома, а там попытался нанести ножевые ранения несовершеннолетнему подростку. Аналогичное нападение фигурант расследования совершил на женщину в городе Аксае.

Потерпевшая с множественными ножевыми ранениями госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась. пресс-служба МВД РФ по региону

Ранее официальный представитель полиции Ирина Волк сообщила собственном Telegram-канале о том, что оперативникам Ростова-на-Дону по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. Прокуратура берет на контроль ход расследования данных уголовных дел.

В Подмосковье задержали лжеработницу, подозреваемую в краже денег у пенсионерки.

Фото и видео: МВД Медиа