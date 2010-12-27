Спортсменка из Выборга завоевала золото на Кубке Европы по дзюдо

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" выступала в весовой категории свыше 78 кг.

Воспитаница спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" Евгения Кондрашова завоевала золото на Кубке Европы по дзюдо. В финальной схватке спортсменка из Выборга победила петербурженку. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Кубок Европы по дзюдо завершился 13 мая 2018 года в Оренбурге. Выборжанка Евгения Кондрашова выступала в весовой категории свыше 78 кг. Спортсменка успешно провела поединки и завоевала золото. В общекомандном зачете сборная России заняла первое место и оставила позади команды из Казахстана и Белоруссии.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, favorit-detsport.com