В Омской области при пожаре погибли 5 приемных детей

Появились подробности жуткой трагедии, в которой из-за взрыва газа погибли 5 детей.

Жуткая трагедия произошла сегодня днем в селе Седельниково Омской области: при пожаре погибло 5 детей.

В 12.50 минут по местному времени в единую диспетчерскую службу поступил сигнал о возгорании в частном двухэтажном доме. Пожар был локализован в 13.25 (местн). На ликвидации пожара работало 9 человек и 5 единиц спецтехники.

Сейчас на месте происшествия ведут работу специалисты. Предположительно причиной пожара стал взрыв газа. В доме проживала благополучная многодетная семья с приемными детьми. 5 детей погибли: сестры 6 и 10 лет, их 16-летний брат, и еще две девочки 11 и 18 лет. Приемная мать 1965 года рождения госпитализирована. Приемный отец и двое детей не пострадали.

Пожарные продолжают работы по ликвидации пожара в частном жилом доме в селе Седельниково Омской области.

Предположительно, причиной обширного возгорания мог стать хлопок газовоздушной смеси. Более точно причина пожара будет названа после завершения работ по ликвидации пожара и получения заключения пожарно-технической экспертизы. МЧС РФ по Омской области

Фото: МЧС РФ по Омской области