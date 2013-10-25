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В Омской области полицией пресечено мошенничество со 132 тоннами ввозимой на элеватор пшеницы

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В МВД РФ раскрыли преступную схему с сельскохозяйственной продукцией.

Сотрудниками российских правоохранительных органов по Омской области задержаны двое местных жителей, подозреваемых в покушении на мошенничество со 132 тоннами пшеницы. Известно, что сельскохозяйственная продукция была куплена мужчинами у местного фермера. Далее члены группировки планировали сдать товар на хранение в амбар. Специалисты установили, что для транспортировки зерновой культуры на элеватор в Москаленском районе злоумышленники арендовали шесть КамАЗов. Во время прохождения весового контроля на зернохранилище преступники использовали технические приспособления и  увеличили показания большегрузов с зерном с 36 до 46 тонн.

Завысили сведения о весе ввозимого на элеватор зерна на 58 620 килограммов. Стоимость такого объёма пшеницы, по версии полиции, составляет более 760 тысяч рублей. Однако довести преступление до конца подельники не смогли.

пресс-слкжба МВД РФ

По факту инцидента возбуждено  уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ. В текущий момент назначено проведение технической и геномной экспертиз.Фигуранты расследования находятся под стражей.

В Новосибирске освобождена женщина, которую незаконно лишил свободы гражданский муж.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: зерно, мвд, мошенничество, омская область, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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