В Омске прохожие спасли раздетую пьяную 5-летнюю девочку

Появились подробности происшествия.

Накануне вечером, 16 января, прохожие обнаружили на улице Кирова маленькую девочку без верхней одежды, от которой исходил запах алкоголя.

Шокированные очевидцы завели ребенка в ближайший магазин, отогрели и вызвали "скорую" и полицию. Ребенка срочно доставили в больницу и диагностировали алкогольное отравление. В ее крови обнаружено 0, 3 промилле алкоголя, что для взрослого человека приравнивается к 40-50 г водки. Жизни девочки на данный момент ничего не угрожает, ее лечат от алкогольного отравления.

Полицейские, хорошо знакомые с обстановкой района, узнали в ребенке дочь 35-летнего ранее судимого местного жителя. Когда сотрудники полиции пришли домой, то обнаружили папашу спящего пьяным сном. Как выяснилось, пока мать девочки была на работе, отец сидел дома с ребенком, но занимался вовсе не дочерью, а возлияниями алкоголя. Около 5 вечера мужчина уснул. А о пропаже ребенка узнал только от полиции.

В отношении гражданина составлены два протокола за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и за нахождение в состоянии опьянения несовершенного в возрасте до 16 лет.

Видео: Piter.TV