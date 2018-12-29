В Одинцово женщина перепутала педали и уронила "Лэнд Ровер" с 3го этажа парковки

В сети опубликованы фото и видео с места происшествия. Появились подробности ЧП.

В минувшие выходные с 3 го этажа парковки ТЦ в Одинцово упал автомобиль и перевернулся на крышу.

Очевидцы сняли на видео место происшествия сразу после ЧП. Как стало известно, за рулем иномарки была женщина. Ее муж и брат находились в машине на заднем сидении. Женщина из-за волнения перепутала педали и, проломив ограждения, вылетела с парковки. Машина упала на крышу. Удивительно, но авто пострадало несильно.

Один из находившихся в автомобиле находится в больнице в реанимации в тяжелом состоянии.

Видео и фото: MDK