В ООН заявили, что не могут подтвердить применение Израилем белого фосфора в Ливане

Стефан Дюжаррик оценил материал издания The Washington Post.

Всемирная организация не располагает информацией, которая позволила бы подтвердить факт применения руководством еврейского государства американских боеприпасов с белым фосфором на территории Ливана. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

У меня нет достоверной информации, чтобы подтвердить это. Наше беспокойство, конечно же, вызывает любой случай использования зажигательных боеприпасов, особенно в населенных районах. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Ранее авторы из издания The Washington Post написали о том, что Израиль использовал поставленные США боеприпасы с белым фосфором. Инцидент якобы произошел во время обстрелов южной части Ливана в октябре текущего года. Этот вывод делается авторами материала на основании анализа фрагментов боеприпасов и кадров с места событий.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций