В ООН заявили, что Гутерриш не контактировал с Москвой в связи с недавней ситуацией

Фархан Хак оценил события с ЧВК "Вагнер".

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш не контактировал с Москвой по поводу ситуации, произошедшей на территории России в пятницу и субботу 23 и 24 июня. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак.

Генеральный секретарь ООН не проводил контактов. Хотя он был обеспокоен событиями, произошедшими в выходные, ему также было известно о шагах по деэскалации напряженности. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что вечером 23 июня основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в собственном Telegram-канале с утверждениями о том, что будто по его боевым подразделениям были нанесены удары. Мужчина обвинил в этом военное руководство России. В Минобороны страны такую информацию назвали ложной.

В ООН не комментируют сообщения СМИ о мирных переговорах по Украине в июле.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций