Фархан Хак рассказал о том, что не знает о ситуации.

Всемирная организация не располагает информацией о планах проведения в июле переговоров по урегулированию регионального конфликта между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление на регцлярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал заместитель представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Я не могу назвать в связи с этим никаких дат. Если будут какие-либо мероприятия с нашим участием, мы сообщим. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что немецкий телеканал ARD проинформировал зрителей о том, что в Копенгагене 24 июня в условиях строжайшей секретности состоялась международная встреча по Украине с участием дипломатов стран коллективного Запада. На встрече якобы также присутствовали представители Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Журналисты добавили, что целью Запада было заручиться поддержкой этих стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтральную позицию. Данные консультации прошли по инициативе киевского режима.Согласно данным канала ARD, официальные переговоры по урегулированию кризиса могут состояться уже в июле текущего года.

ООН для обеспечения экспорта продовольствия РФ и Украины работает на разных направлениях.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций