Все пациенты были эвакуированы из здания.

В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел 4 июня в Советском районе. На место возгорания стянуты пожарные подразделения. Площадь огня составила примерно 1,8 тысячи квадратных километров.

В администрации больницы сообщили, что все пациенты были эвакуированы из здания. Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее мы сообщали, что на юго-востоке Москвы загорелся одноэтажный ангар.

Видео: Telegram / Ненаучный Городок