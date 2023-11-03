В Новосибирске задержаны двое подозреваемых в хищении около 4,5 млн рублей бюджетных средств

В МВд рассказали о расследовании о хищении бюджетных средств в регионе.

Сотрудники российских правоохранительных органов по Новосибирской области при силовой поддержке регионального специального подразделения Росгвардии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали по месту проживания в областном центре заместителя начальника одного из государственных учреждений и руководителя коммерческой организации. Они подозреваются в хищении бюджетных денежных средств.

В ноябре 2021 года между государственным учреждением и компанией был заключён контракт на оказание услуг по содержанию комплексов и приборов фото- и видеофиксации правонарушений в области безопасности дорожного движения. Преступники не исполнили условия договора. Она предоставили чиновникам ложные акты о приёмке выполненных работ, которые на самом деле не проводились. По фальшивым сведениям на счета предприятия поступили денежные средства из бюджета. В общей сложности членам криминальной деятельности удалось украсть около 4,5 миллионов рублей. Во время обысков оперативники изъяли у подозреваемых девять мобильных телефонов, ноутбук, жесткий диск, 2 флеш-накопителя, документация, три банковские карты, мониторы и денежные средства в сумме 75 тысяч рублей. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В МВД пояснили, что 37-летнему фигуранту расследования избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а 48-летнему мужчине – обязательство о явке.

В Якутске сотрудник ДПС запрыгнул на кузов автомобиля для остановки нарушителя.

Фото и видео: МВД Медиа