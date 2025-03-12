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В Новосибирске полицией задержан подозреваемый в мошенничестве в сфере коммерческих закупок

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В Новосибирске российскими правоохранительными органами задержан подозреваемый в мошенничестве в сфере коммерческих закупок. В социальных сетях сотрудники пресс-службы регионального управления МВД  уточнили, что 28-летний местный житель создал клон аккаунта юридического лица на одной из интернет-платформ. Выдавая себя за официального представителя организации, он размещал тендеры на приобретение организационной техники с постоплатой.

После заключения сделок с поставщиками и получения товаров аферист переставал выходить на связь с контрагентами. Общий ущерб от его действий составил 2,5 млн рублей.

пресс-служба МВД РФ

В настоящее время ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемый отправлен под стражу. Полиция проводит мероприятия по установлению дополнительных эпизодов криминальной деятельности фигуранта расследования.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: мвд, новосибирская область, регионы
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Тема дня, Новости России,

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