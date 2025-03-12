В Новосибирске полицией задержан подозреваемый в мошенничестве в сфере коммерческих закупок

В Новосибирске российскими правоохранительными органами задержан подозреваемый в мошенничестве в сфере коммерческих закупок. В социальных сетях сотрудники пресс-службы регионального управления МВД уточнили, что 28-летний местный житель создал клон аккаунта юридического лица на одной из интернет-платформ. Выдавая себя за официального представителя организации, он размещал тендеры на приобретение организационной техники с постоплатой.

После заключения сделок с поставщиками и получения товаров аферист переставал выходить на связь с контрагентами. Общий ущерб от его действий составил 2,5 млн рублей. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемый отправлен под стражу. Полиция проводит мероприятия по установлению дополнительных эпизодов криминальной деятельности фигуранта расследования.

В Минусинске выявили четыре предприятия, загрязняющих воздух.

Фото и видео: МВД Медиа