В Новосибирске маршрутчик изрезал ножом пассажира

Пострадавшему наложили 22 шва.

В Новосибирске водитель городской маршрутки напал с ножом на пассажиров.

Инцидент произошел еще 13 июня в Новосибирске, но подробности стали известны только сейчас. Водитель маршрутки, трудовой мигрант из бывших южных советских республик, находясь на маршруте, не доехав до конца, начал выгонять людей из маршрутки и отказывался отдавать деньги за проезд. Женщина, одна из пассажирок, просила довезти до конца маршрута. Вступились и другие пассажиры, молодые люди. Водитель начал грубить и толкаться, а потом и вовсе достал нож и полоснул по лицу одного из пассажиров.

Затем водитель начал нападать с ножом на другого парня-пассажира, но тот успел увернуться. Когда водитель увидел, что порезанный парень весь в крови, испугался, заскочил в маршрутку и уехал. Пострадавший был доставлен в больницу. Врачи сказали ему, что ему крупно повезло и артерии не задеты. Пострадавшему наложили 22 шва.

По данному факту полиция ведет проверку. Пострадавший в соцсетях сообщает, что данный водитель до сих пор работает на линии и возит пассажиров.

Фото: ВК, Инцидент Новосибирск