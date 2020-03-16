В ЯНАО изолировали из-за коронавируса вахтовиков с поезда Москва - Новый Уренгой

Первый анализ не подтвердил наличие коронавируса у пассажиров поезда "Москва - Новый Уренгой".

В ЯНАО стали известны первые результаты анализов вахтовиков, которые ехали в поезде Москва - Новый Уренгой.

Пассажиров поезда Москва - Новый Уренгой по прибытию в газовую столицу отправили на карантин из-за контакта с попутчицей с подозрением на коронавирус. Данная пассажирка сошла с поезда в Кирове. Троих мужчин отправили в больницу в инфекционный бокс, остальные пассажиры поезда на домашнем карантине.

Агентство "Север Пресс" сообщает, что сегодня стали известны первые результаты анализов. Ни у кого коронавирус не подтвержден. Трое граждан, которые непосредственно контактировали с пассажиркой, останутся в боксе, остальные на домашнем карантине на 14 дней. Через 10-12 дней у них возьмут повторные анализы.

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