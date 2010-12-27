В Малой Охте грабитель ранил квартиросъемщика, отказавшегося отдать ему деньги

В Красногвардейском районе преступник выстрелили в мужчину, который отказался выполнять его требования.

Около половины седьмого утра 17 сентября неизвестный вооруженный преступник проник в частную квартиру на Охте. Мужчина попытался совершить разбойное нападение.

Инцидент произошел в съемной квартире по Новочеркасскому проспекту в Красногвардейском районе. Злоумышленник позвонил в дверь и ему открыл 28-летний квартиросъемщик. Преступник, угрожая пистолетом, потрбовал отдать ему деньги и банковские карточки. Мужчина решил не выполнять требования грабителя и “послал” нападавшего. В результате чего получил огнестрельное ранение в живот и был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.

Врачи Александровской определили, что выстрел был сделан из травматического оружия. Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения, чтобы вычислить преступника.